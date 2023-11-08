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«Автостат»: в России снизилась средняя цена на новые автомобили

1:17
Авто

В октябре 2023 года средняя стоимость на новые автомобили снизилась до 2,9 млн рублей. Об этом сообщило агентство "Автостат".

«Автостат»: в России снизилась средняя цена на новые автомобили
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

По статистике, в сентябре средний показатель цены автомобилей в России составляет 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, в июле 2,9 млн рублей. Эксперты агентства пришли к выводу, что падение значений связано в первую очередь не со снижением цены на автомобиль на рынке, а с повышением доли бюджетных экземпляров, которые можно приобрести.

В прошлом году показатель средней цены на машины составил 2,3 млн рублей, а в 2021 году — 2 млн рублей. Средняя цена авто с пробегом в РФ повысилась с октября прошлого года по октябрь 2023 года на 24,4%.

Ранее мы сообщали о том, что продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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