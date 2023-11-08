В октябре 2023 года средняя стоимость на новые автомобили снизилась до 2,9 млн рублей. Об этом сообщило агентство "Автостат".
По статистике, в сентябре средний показатель цены автомобилей в России составляет 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, в июле 2,9 млн рублей. Эксперты агентства пришли к выводу, что падение значений связано в первую очередь не со снижением цены на автомобиль на рынке, а с повышением доли бюджетных экземпляров, которые можно приобрести.
В прошлом году показатель средней цены на машины составил 2,3 млн рублей, а в 2021 году — 2 млн рублей. Средняя цена авто с пробегом в РФ повысилась с октября прошлого года по октябрь 2023 года на 24,4%.
Ранее мы сообщали о том, что продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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