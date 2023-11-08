Эксперты назвали 3 требования ГИБДД, которые лучше не выполнять

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Водители и представители правоохранительных органов находятся на разных сторонах баррикад, и оба проявляют изобретательность в попытках достичь своих целей. Автомобилисты стремятся избежать как законных, так и незаконных наказаний, в то время как полицейские пытаются улучшить свою статистику и заработать деньги. Ниже представлен список трех настойчивых предложений, предлагаемых сотрудниками ГИБДД, от которых лучше воздержаться.

Фото: openverse.org by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0.

При остановке автомобиля инспекторы могут задавать водителям разнообразные вопросы, иногда даже странные или провокационные. Однако водители имеют полное право не отвечать на них. Несмотря на это, существуют и такие требования инспекторов, которые необходимо учитывать и не игнорировать. Правильный подход позволит использовать оружие противника в своих интересах.

"Можно без протокола"

Эту фразу могут использовать инспекторы ГИБДД в различных ситуациях, включая предложение разрешить проблему на месте без составления официального протокола. Однако ни при каких обстоятельствах не стоит соглашаться на это предложение. В Уголовном Кодексе РФ, в статье 291, предусмотрена ответственность за предоставление взятки в виде штрафа и даже реального тюремного заключения. Штрафы в этом случае могут быть значительными — от 500 тысяч рублей до 4 миллионов рублей, а лишение свободы — от 1 года до 15 лет.

Многие водители не осведомлены о том, что у них есть право отказаться от предложения инспектора ГИБДД пройти в его автомобиль для проверки на алкогольное опьянение с использованием алкотестера. Многие в этой ситуации следуют требованиям полицейского, который нарушает все установленные процедуры, и считают нужным согласиться на тест.

Однако имеет смысл вежливо отказаться и заявить, что согласны пройти тест, но только в специальном медицинском учреждении. Кроме того, важно напомнить инспектору, что согласно закону, должен быть составлен протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством с участием двух свидетелей или под видеозапись, сообщает njcar.ru.

Водителям также не следует становиться свидетелями. Возможно, в некоторых случаях по соображениям общественной заинтересованности имеет смысл включиться в такую авантюру. Однако следует помнить о том, что дело, в котором вы участвуете в качестве понятого, может быть рассмотрено в другом регионе. Например, вы живете в Москве, а водитель, которого это дело касается, проживает в Екатеринбурге или на Камчатке.

Человек, чье дело рассматривается, может подать ходатайство о том, чтобы суд проводился по его месту проживания. В этой заявке он может указать желание видеть на суде понятых и обосновать причины этого запроса. Как участнику дела водителю, вызванному в качестве понятого из добрых побуждений, отказаться участвовать в суде по закону нельзя. Однако стоит внимательно обдумать, нужно ли вам это делать?