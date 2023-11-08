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Эксперт Амосов: есть три лайфхака для "водителя-подснежника" для адаптации на дороге зимой

2:37
Авто

Подготовка машины к зиме — тяжёлое "бремя" любого автомобилиста. Однако для "подснежника", который получил водительские права летом, ещё и огромный стресс. Как пояснил беседе с Pravda.Ru председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов, главное, не торопиться.

Эксперт Амосов: есть три лайфхака для "водителя-подснежника" для адаптации на дороге зимой
Фото: Фото: zr. ru

По словам эксперта, главное на зимней дороге — чувствовать авто и не превышать скорость.

"По темечку бу-бум"

Как подчеркнул эксперт, отличный лайфхак для контроля скорости — визуализация. К примеру, представить, что над подголовником… висит молоток.

"Представьте, что у тебя верёвочка к педали газу и эта верёвочка идёт в сторону затылка, а на подголовнике — молоток. Если ты на педаль газа резко нажал, тебя молоточек в темечко — бу-бум. Самое основное — просто снизьте общую скорость движения, более спокойно ездите", — пояснил эксперт.

Золотое правило на зимней дороге — резко не разгоняться, резко не тормозить. Как подчеркнул Амосов, даже опытный водитель не всегда сможет спрогнозировать, куда пойдёт занос, и как из него выйти.

Нарезаем круги

Прежде чем выезжать на оживлённую магистраль, стоит привыкнуть к поведению машины на зимней дороге. По словам Амосова, для этого лучше выбрать безлюдное место с минимальным количеством других участников дорожного движения.

"Выпадает первый снег, вот нападал-нападал-нападал, выехать на пустую снежную площадку, где конечная остановка автобуса, например. Ночью выехали, нет никого, и попробовать покататься даже просто кругом, круги понарезать и сразу в голове начнёт срабатывать реакция на занос, как заносит, как тормозит машина", — пояснил автоэксперт.

Вспомнить и отпустить

За лето мышцы до автоматизма вырабатывают те или иные рефлексы на ситуацию, но совершенно "забывают", как ездить зимой. По словам эксперта, ещё один лайфхак — отпустить машину в занос на пустой площадке. Новичку, уточняет эксперт, лучше делать это под контролем опытного водителя.

"Выехал, какое-то время (15-20 минут), несколько раз пустил машину, что она в занос, что её развернуло и уже начинает в голове срабатывать, в какую сторону руль крутить, как на тормоз нажимать", — пояснил Амосов.

Как уточнил эксперт, опытному водителю "вспомнить зиму" поможет один-два выезда. Новичку же стоит серьёзно отнестись к тренировкам, и, главное, контролировать скорость. 

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3 главные особенности управления автомобилем зимой.
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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