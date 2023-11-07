Автоэксперт Балабас рассказал о способе защиты автомобиля от дорожных реагентов

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Традиционно, с наступлением холодов в России, дорожные работники активно применяют антигололедные соли и химические реагенты для обработки дорожного покрытия. Это в значительной мере улучшает состояние дорог, однако вызывает недовольство у водителей, сообщает МИР 24.

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Многие считают, что такие химические вещества могут негативно сказаться на состоянии кузова автомобилей, способствуя коррозии.

Стоит отметить, что химические реагенты влияют на старые автомобили, подверженные износу. Если владелец регулярно обновляет антикоррозийное покрытие своего автомобиля, то угроза появления ржавчины не столь острая.

Важно также помнить, что наилучшее время для обновления покрытия — это летний сезон, как утверждает автоэксперт Евгений Балабас, в интервью "Общественной Службе Новостей".

Ранее, Евгений Балабас делился советами по подготовке автомобиля к холодному сезону. Это включает не только замену летней резины на зимнюю и запасы антифриза, но и внимание к состоянию аккумулятора.