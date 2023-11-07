Водителям назвали три основные ошибки, которые могут возникнуть при прогреве салона автомобиля в холодную погоду. Согласно мнению автоэкспертов, не рекомендуется длительное прогревание автомобиля на холостом ходу, особенно в случае бензиновых моторов объемом менее 1.4 литра и дизельных двигателей.
В таких условиях моторы могут не достичь рабочей температуры, и теплый воздух не сможет эффективно попасть в салон. Рекомендуется начинать прогрев с небольшой нагрузкой, проведя пять минут в режиме прогрева, а затем еще пять минут на минимальной скорости движения.
Кроме того, не рекомендуется сразу включать максимальную мощность вентилятора, так как это может увеличить время прогрева мотора из-за ухода тепла в салон. Желательно начать с более низкой мощности вентилятора.
Эксперты также советуют использовать режим рециркуляции воздуха при прогреве автомобиля. Это позволит печке работать более эффективно, поскольку она не будет тратить энергию на нагрев свежего холодного воздуха с улицы. Однако во время движения режим рециркуляции следует отключить, чтобы избежать запотевания стекол.
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