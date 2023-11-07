Главред "За Рулём" Кадаков назвал реальные цены на автомобили Lada

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Главный редактор журнала "За Рулём" Максим Кадаков посетил один из автосалонов московских дилеров отечественной марки Lada.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Вот список цен на некоторые модели Lada:

Lada Нива Legend — 844 800 рублей (самая доступная модель в наличии). Lada Нива Legend Bronto — 1 338 000 рублей (единственная модель без дополнительных опций). Lada Нива Travel Classic — 1 215 800 рублей. Lada Гранта Classic лифтбек — 979 800 рублей. Lada Гранта Спорт (118 л. с.) — 1 269 800 рублей. Lada Веста (106 л. с.) Life — 1 620 800 рублей. Lada Веста Cross (106 л. с.) — за седан в комплектации Life просят 1 762 800 рублей.

Сравнивая указанные цены с рекомендованными розничными ценами (РРЦ), установленными АВТОВАЗом для наиболее популярных моделей, можно заметить, что цены у дилера отличаются.

Особенно это заметно на примере лифтбека Lada Гранта в комплектации Classic, оцененного заводом в 959 900 рублей. Таким образом, дилер добавил 20 тысяч рублей.

Следует отметить, что автосалон указывает две цены — РРЦ и свою, объясняя, что финальная стоимость включает "аксессуары и услуги".