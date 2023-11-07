Главный редактор журнала "За Рулём" Максим Кадаков посетил один из автосалонов московских дилеров отечественной марки Lada.
Вот список цен на некоторые модели Lada:
Сравнивая указанные цены с рекомендованными розничными ценами (РРЦ), установленными АВТОВАЗом для наиболее популярных моделей, можно заметить, что цены у дилера отличаются.
Особенно это заметно на примере лифтбека Lada Гранта в комплектации Classic, оцененного заводом в 959 900 рублей. Таким образом, дилер добавил 20 тысяч рублей.
Следует отметить, что автосалон указывает две цены — РРЦ и свою, объясняя, что финальная стоимость включает "аксессуары и услуги".
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