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Автоэксперт рассказал, какие три привычки водителей приближают поломку двигателя: низкие обороты и непрогретый мотор

1:14
Авто

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, какие три привычки водителей преждевременно "убивают" двигатель.

Автоэксперт рассказал, какие три привычки водителей приближают поломку двигателя: низкие обороты и непрогретый мотор
Фото: Openverse by buhtterfly is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Первая привычка — это езда на низких оборотах ради того, чтобы сэкономить топливо, пишет Газета.Ru.

"Когда водитель хочет ездить экономно, и на трассе движется на высшей передаче с минимальными оборотами двигателя, срок службы двигателя падает", — сказал Колодочкин.

Эксперт пояснил, что кривошипно-шатунный механизм машины при этом перегружается, в то время как производительность масляного насоса получается невысокой.

"И слой масла на вкладышах коленвала и поршнях быстро протирается", — уточнил Колодочкин.

Для того, чтобы убрать нагар, эксперт посоветовал время от времени, как минимум пару раз за сезон, проехать на авто на скорости, превышающей 100 километров в час.

Вторая ошибка — езда на полной скорости, когда двигатель ещё не успел прогреться. И третье, что убивает мотор раньше срока — это привычка глушить турбированный двигатель сразу после остановки, когда водитель не даёт ему поработать вхолостую хотя бы пару минут, добавил эксперт.

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5 привычек водителей, которые убивают мотор
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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