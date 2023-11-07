Автовладельцу из Воронежа пришло извещение о штрафе после того, как он почесал шею, находясь за рулём машины.
По информации Telegram-канала "Воронеж №1", мужчина попал в объектив камеры, когда ехал по Ленинскому проспекту. Водитель поднёс руку к шее для того, чтобы её почесать, и в этот момент попал в кадр.
Позднее недоумевающий мужчина получил извещение о штрафе за непристегнутый ремень безопасности. Система видеонаблюдения сделала вывод о том, что водитель не был пристёгнут, потому что пока он чесал шею, ремень безопасности автомобиля был прикрыт его рукой.
Возмущённый водитель пожаловался в Госавтоинспекцию, которая приняла решение об отмене штрафа.
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