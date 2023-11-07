Жителю Воронежа почёсывание шеи за рулём стоило штрафа

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Автовладельцу из Воронежа пришло извещение о штрафе после того, как он почесал шею, находясь за рулём машины.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации Telegram-канала "Воронеж №1", мужчина попал в объектив камеры, когда ехал по Ленинскому проспекту. Водитель поднёс руку к шее для того, чтобы её почесать, и в этот момент попал в кадр.

Позднее недоумевающий мужчина получил извещение о штрафе за непристегнутый ремень безопасности. Система видеонаблюдения сделала вывод о том, что водитель не был пристёгнут, потому что пока он чесал шею, ремень безопасности автомобиля был прикрыт его рукой.

Возмущённый водитель пожаловался в Госавтоинспекцию, которая приняла решение об отмене штрафа.