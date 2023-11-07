В посольстве РФ в Латвии считают, что принятые в республике поправки о конфискации машин с российскими номерами, — это "государственный рэкет". В связи с этим российское посольство направило протест по факту принятых сеймом Латвии поправок.
Уточняется, что, согласно новым поправкам в закон, в стране будут конфисковать машины с российскими номерами, если их не перерегистрируют до 14 февраля 2024 года. Помимо этого, за использование российских автомобилей, не зарегистрированных в стране, их владельцам будет грозить штраф в размере от €150 до €400.
В российском диппредставительстве в беседе с РБК подобные условия назвали "верхом цинизма".
"Это ли не верх цинизма: под надуманным предлогом сначала отнять у человека законно приобретенный транспорт, а затем еще заставить доплатить сверху?! Иначе как государственным рэкетом происходящее не назовешь", — отметили представители российского посольства.
Вдобавок, в дипведомстве напомнили, что в статье 17 Хартии Евросоюза об основных правах указывается, что никто из граждан не может быть лишён собственности, если нет веских на то оснований. В противном случае, пострадавшему должны выплатить "справедливое возмещение" за утраченное имущество.
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