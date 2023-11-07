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В Госавтоинспекции пообещали платить по 3 тыс. за информацию о грубых нарушениях ПДД

2:10
Авто

В некоторых регионах России водители имеют шанс получить финансовое вознаграждение за активное участие в общественной жизни. Например, в Коми местные органы ГИБДД анонсировали вознаграждение для водителей и пешеходов, которые сообщат о нетрезвых водителях.

В Госавтоинспекции пообещали платить по 3 тыс. за информацию о грубых нарушениях ПДД
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно информации, предоставленной ведомством, сумма вознаграждения составит 3 тысячи рублей. Также аналогичное вознаграждение будет предоставляться за информацию о водителях, скрывшихся с места ДТП, а также за информацию о водителях, нарушающих правила дорожного движения.

Важно отметить, что при обращении в правоохранительные органы необходимо указывать государственный регистрационный номер транспортного средства виновного водителя и предоставить свои контактные данные. Гарантией выплаты вознаграждения является подтверждение факта правонарушения Министерством внутренних дел. Право на получение денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Важно отметить, что за анонимное обращение в полицию вознаграждение не предусмотрено.

Для оформления выплаты необходимо предоставить следующую информацию: паспортные данные, ИНН и реквизиты банковского счета, на который будет перечислено вознаграждение, как пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее подобная практика была внедрена на местном уровне в Нижегородской области, где за информацию о нетрезвых водителях предлагалась сумма в 2 тысячи рублей. Однако местные власти отмечают, что жители регулярно сообщают о случаях нетрезвого вождения даже без материальной компенсации, и лишь в 27% случаев эти данные подтверждаются.

Также власти города Новый Уренгой предоставляют денежное вознаграждение за информацию о серьезных нарушениях ПДД. В январе 2022 года местный водитель получил 4 тысячи рублей за сообщение в ГИБДД о нетрезвом водителе, которого он заметил за рулем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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