Автоэксперт Хайцеэр: есть существенный риск взрыва машины при повороте

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Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр поделился информацией о возможности возгорания и взрывов в результате дорожных аварий. Он отметил, что опрокидывание автомобиля чаще всего становится причиной подобных событий.

Фото: Openverse by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Хайцеэра, при лобовых столкновениях возгорание является редким случаем. В большинстве случаев возгорание происходит при перевороте автомобиля, когда вытекает топливо, и искра или короткое замыкание могут привести к взрыву из-за паров бензина. Он также подчеркнул, что множество краш-тестов проводятся с целью исключения пожаров при авариях.

Автоэксперт также отметил, что наличие газобаллонного оборудования (ГБО) в машине может увеличить риск пожара или взрыва при аварии, особенно если система установлена неправильно или не обслуживается должным образом. Хайцеэр пояснил, что баллоны для ГБО очень прочные и проходят строгие испытания. Возгорания, связанные с ГБО, обычно происходят из-за проблем с соединениями, которые могут привести к утечке газа.

Взрыв ГБО