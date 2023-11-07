Топ-5 автомобилей за 750 тысяч рублей, которые служат годами и не подводят

С ростом цен на автомобили с каждым годом, выбор транспортного средства становится все более важным. Однако не всегда возможно следить за изменениями на рынке, особенно если покупка автомобиля происходит не так часто. В данной статье мы рассмотрим надежные модели автомобилей, которые можно приобрести за 750 тысяч рублей.
Renault Duster — надежный и экономичный кроссовер с хорошей проходимостью. Даже модели первого поколения 2010-2012 годов с пробегом около 200 тысяч километров остаются в хорошем состоянии и доступны в этом бюджете.
Lada Vesta — отечественная модель, которая предлагает надежность и современный дизайн. С бюджетом в 750 тысяч рублей, можно найти Vesta 2015-2017 годов с пробегом до 150 тысяч километров.
Skoda Octavia третьего поколения, выпущенная в 2013–2014 годах, предлагает надежность и комфорт. Даже с пробегом до 300 тысяч километров, она остается в отличном состоянии.
Audi A4 третьего и четвертого поколения, выпущенная в 2006–2009 годах, представляет собой комфортное и стильное авто. В бюджете 750 тысяч рублей можно найти модели с пробегом около 300 тысяч километров, которые отличаются высоким качеством и надежностью.
Nissan Qashqai первого поколения — это надежный и комфортабельный кроссовер. Хотя модели с пробегом 2007-2010 годов и пробегом менее 300 тысяч километров могут быть редкостью, они предоставляют хорошие технические характеристики и комфорт для владельцев.
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