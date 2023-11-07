Автоэксперты делятся секретами о том, как состояние подвески автомобиля может влиять на износ шин, как сообщает журнал "За рулём". Важно понимать, что износ шин напрямую связан с тем, как подвеска функционирует.
Если вы замечаете износ шин с внешней или внутренней стороны, это может свидетельствовать о проблемах с углом установки колес. В этом случае, рекомендуется провести развал-схождение, чтобы восстановить правильную геометрию.
Износ протектора посередине шины может указывать на избыточное давление в ней. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется вложить в качественный компрессор с исправным манометром и регулярно поддерживать оптимальное давление в шинах.
Если вы наблюдаете неравномерный износ шин, такой как диагональные полосы, это может указывать на неисправности в подвеске или даже на несбалансированность колеса. В этом случае, рекомендуется провести диагностику и устранить неисправности в подвеске, чтобы предотвратить дальнейший износ шин.
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