С осенью 2023 года вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые делают любые изменения в автомобильной оптике, включая установку защитных пленок, предметом пристального внимания со стороны сотрудников ДПС. Эти нововведения могут создать непредвиденные риски для водителей.
Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, почему защитные пленки на фарах и задних фонарях стали чаще приводить к проблемам с законом, и какие последствия это может иметь.
Даже незначительные повреждения оптики автомобиля, возникшие, например, после столкновения с камнем, могут стать серьезной проблемой для владельца, представляя угрозу безопасности дорожного движения. По сути, разбитая оптика на дороге — это не только неудобство, но и серьезная угроза.
Чтобы избежать таких неприятностей, владельцы автомобилей используют пассивные средства защиты, включая пленки для фар и задних фонарей. Тем не менее, теперь удивительным образом такие защитные меры могут привлечь внимание сотрудников ГИБДД и даже привести к штрафам и лишению прав водителя.
Согласно новым правилам, любые модификации стандартной оптики автомобиля считаются недопустимыми. В случае нарушения этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей, согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кроме того, при вынесении штрафа сотрудники ГИБДД также выдают водителю предписание на устранение нарушения в течение 10 дней. Если водитель не исполнит это требование, автомобиль автоматически снимается с учета, а водитель подвергается риску получить штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение прав на три месяца, если снова сядет за руль данного автомобиля.
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