Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ростовский губернатор объяснил звук взрыва в Таганроге
Устроивший стрельбу боксер оплатит лечение пострадавшим
К повседневным привычкам, вредящим голосу, относятся шептание и курение
Минтранс: количество дорожных камер в России сократится
В Дагестане задержан замглавы МВД по республике Исмаилов
Захарова: заявления Израиля о возможном ядерном ударе по Газе вызвали много вопросов
В столичном регионе объявлен второй уровень погодной опасности
Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

ГИБДД начала наказывать автолюбителей за пленку на фарах и стоп-сигналах вплоть до лишения прав

2:03
Авто

С осенью 2023 года вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые делают любые изменения в автомобильной оптике, включая установку защитных пленок, предметом пристального внимания со стороны сотрудников ДПС. Эти нововведения могут создать непредвиденные риски для водителей.

ГИБДД начала наказывать автолюбителей за пленку на фарах и стоп-сигналах вплоть до лишения прав
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, почему защитные пленки на фарах и задних фонарях стали чаще приводить к проблемам с законом, и какие последствия это может иметь.

Даже незначительные повреждения оптики автомобиля, возникшие, например, после столкновения с камнем, могут стать серьезной проблемой для владельца, представляя угрозу безопасности дорожного движения. По сути, разбитая оптика на дороге — это не только неудобство, но и серьезная угроза.

Чтобы избежать таких неприятностей, владельцы автомобилей используют пассивные средства защиты, включая пленки для фар и задних фонарей. Тем не менее, теперь удивительным образом такие защитные меры могут привлечь внимание сотрудников ГИБДД и даже привести к штрафам и лишению прав водителя.

Согласно новым правилам, любые модификации стандартной оптики автомобиля считаются недопустимыми. В случае нарушения этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей, согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме того, при вынесении штрафа сотрудники ГИБДД также выдают водителю предписание на устранение нарушения в течение 10 дней. Если водитель не исполнит это требование, автомобиль автоматически снимается с учета, а водитель подвергается риску получить штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение прав на три месяца, если снова сядет за руль данного автомобиля.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Инспекторы ГИБДД начали лишать водителей прав за пленку на фарах и задних фонарях
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
В Дагестане задержан замглавы МВД по республике Исмаилов
Захарова: заявления Израиля о возможном ядерном ударе по Газе вызвали много вопросов
В столичном регионе объявлен второй уровень погодной опасности
Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
На Украине будут продавать марихауну в аптеках, чтобы "пережить боль, стресс и травмы войны"
Российский пенсионер устал от сыновей-бездельников и выстрелил в них из ружья
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Зачем многие водители по зиме возят с собой марганцовку
Топ-5 автомобилей за 750 тысяч рублей, которые служат годами и не подводят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников