Самые дорогие автомобили ГАЗ: Раритеты советской эпохи на продажу

Производство собственных легковых автомобилей завершилось на Горьковском автозаводе в 2010 году, но уникальные образцы советской эпохи остаются востребованными на вторичном рынке. Портал 110 KM. RU исследовал предложения на продажу и выбрал пять самых дорогих автомобилей ГАЗ, доступных в ноябре 2023 года.
Фото: Wikipedia by Thomas Taylor Hammond is licensed under CC BY-SA 4.0
ГАЗ-67 из фильма "Отец солдата" (10 млн рублей)
Раритетный автомобиль, известный как "русский Виллис," со сцен в фильме "Отец солдата," продаётся в Новороссийске.
С автомобилем связана история, и он находится в частной коллекции.
Пробег составляет 1 миллион километров, но автомобиль в хорошем состоянии.
Предлагается за 10 млн рублей или рассматривается обмен на квартиру.
ГАЗ-31105 (12,5 млн рублей)
Продаётся ГАЗ-31105 "Волга" 2007 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров в Подмосковье.
Оборудован двигателем DOHC 2.4L Daimler Chrysler мощностью 137 л. с.
В идеальном состоянии и хранится в теплом паркинге.
Стоимость составляет 12,5 млн рублей.
ГАЗ М11-73 (13 млн рублей)
Уникальный ГАЗ М11-73 1940 года выпуска в Перми после полной реставрации и в идеальном состоянии.
Продаётся за 13 млн рублей с бесплатной доставкой или готов к обмену на квартиру.
Модель М11-73 оснащена 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 76 л. с.
ГАЗ-13 "Чайка" (20 млн рублей)
Продаётся легендарная "Чайка" в Уфе, выпущенная в 1972 году.
Пробег 300 километров, прошла модернизацию на Горьковском автозаводе.
Полностью на ходу и стоит 20 млн рублей или готова к обмену на квартиру.
ГАЗ М-21И (35 млн рублей)
В Тольятти продаётся редкий ГАЗ М-21И в идеальном состоянии.
Никогда не был зарегистрирован, но имеется квитанция о покупке в 1959 году.
Стоимость составляет 35 млн рублей.
Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л. с. и механической КПП.
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