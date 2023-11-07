Самые дорогие автомобили ГАЗ: Раритеты советской эпохи на продажу

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Производство собственных легковых автомобилей завершилось на Горьковском автозаводе в 2010 году, но уникальные образцы советской эпохи остаются востребованными на вторичном рынке. Портал 110 KM. RU исследовал предложения на продажу и выбрал пять самых дорогих автомобилей ГАЗ, доступных в ноябре 2023 года.

Фото: Wikipedia by Thomas Taylor Hammond is licensed under CC BY-SA 4.0

ГАЗ-67 из фильма "Отец солдата" (10 млн рублей)

Раритетный автомобиль, известный как "русский Виллис," со сцен в фильме "Отец солдата," продаётся в Новороссийске.

С автомобилем связана история, и он находится в частной коллекции.

Пробег составляет 1 миллион километров, но автомобиль в хорошем состоянии.

Предлагается за 10 млн рублей или рассматривается обмен на квартиру.

ГАЗ-31105 (12,5 млн рублей)

Продаётся ГАЗ-31105 "Волга" 2007 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров в Подмосковье.

Оборудован двигателем DOHC 2.4L Daimler Chrysler мощностью 137 л. с.

В идеальном состоянии и хранится в теплом паркинге.

Стоимость составляет 12,5 млн рублей.

ГАЗ М11-73 (13 млн рублей)

Уникальный ГАЗ М11-73 1940 года выпуска в Перми после полной реставрации и в идеальном состоянии.

Продаётся за 13 млн рублей с бесплатной доставкой или готов к обмену на квартиру.

Модель М11-73 оснащена 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 76 л. с.

ГАЗ-13 "Чайка" (20 млн рублей)

Продаётся легендарная "Чайка" в Уфе, выпущенная в 1972 году.

Пробег 300 километров, прошла модернизацию на Горьковском автозаводе.

Полностью на ходу и стоит 20 млн рублей или готова к обмену на квартиру.

ГАЗ М-21И (35 млн рублей)

В Тольятти продаётся редкий ГАЗ М-21И в идеальном состоянии.

Никогда не был зарегистрирован, но имеется квитанция о покупке в 1959 году.

Стоимость составляет 35 млн рублей.

Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л. с. и механической КПП.

ШОК! НОВЫЕ ВАЗы, ВОЛГИ, УАЗы выставили на продажу в автосалоне советских автомобилей в 2020 году