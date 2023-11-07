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Самые дорогие автомобили ГАЗ: Раритеты советской эпохи на продажу

2:44
Авто

Производство собственных легковых автомобилей завершилось на Горьковском автозаводе в 2010 году, но уникальные образцы советской эпохи остаются востребованными на вторичном рынке. Портал 110 KM. RU исследовал предложения на продажу и выбрал пять самых дорогих автомобилей ГАЗ, доступных в ноябре 2023 года.

Самые дорогие автомобили ГАЗ: Раритеты советской эпохи на продажу
Фото: Wikipedia by Thomas Taylor Hammond is licensed under CC BY-SA 4.0

ГАЗ-67 из фильма "Отец солдата" (10 млн рублей)

  • Раритетный автомобиль, известный как "русский Виллис," со сцен в фильме "Отец солдата," продаётся в Новороссийске.
  • С автомобилем связана история, и он находится в частной коллекции.
  • Пробег составляет 1 миллион километров, но автомобиль в хорошем состоянии.
  • Предлагается за 10 млн рублей или рассматривается обмен на квартиру.

ГАЗ-31105 (12,5 млн рублей)

  • Продаётся ГАЗ-31105 "Волга" 2007 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров в Подмосковье.
  • Оборудован двигателем DOHC 2.4L Daimler Chrysler мощностью 137 л. с.
  • В идеальном состоянии и хранится в теплом паркинге.
  • Стоимость составляет 12,5 млн рублей.

ГАЗ М11-73 (13 млн рублей)

  • Уникальный ГАЗ М11-73 1940 года выпуска в Перми после полной реставрации и в идеальном состоянии.
  • Продаётся за 13 млн рублей с бесплатной доставкой или готов к обмену на квартиру.
  • Модель М11-73 оснащена 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 76 л. с.

ГАЗ-13 "Чайка" (20 млн рублей)

  • Продаётся легендарная "Чайка" в Уфе, выпущенная в 1972 году.
  • Пробег 300 километров, прошла модернизацию на Горьковском автозаводе.
  • Полностью на ходу и стоит 20 млн рублей или готова к обмену на квартиру.

ГАЗ М-21И (35 млн рублей)

  • В Тольятти продаётся редкий ГАЗ М-21И в идеальном состоянии.
  • Никогда не был зарегистрирован, но имеется квитанция о покупке в 1959 году.
  • Стоимость составляет 35 млн рублей.
  • Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л. с. и механической КПП.

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ШОК! НОВЫЕ ВАЗы, ВОЛГИ, УАЗы выставили на продажу в автосалоне советских автомобилей в 2020 году
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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