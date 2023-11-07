Эксперты выяснили, что Skoda и Volkswagen стали самыми дорогими иномарками по обслуживанию

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С начала 2023 года средние расходы на обслуживание иностранных автомобилей в России выросли на 21%, при этом некоторые модели массового сегмента столкнулись с более значительным увеличением расходов. В частности, Volkswagen Polo и Skoda Rapid оказались среди моделей, обслуживание которых стало особенно дорогим.

Фото: openverse by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно директору по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александру Носко, российские автовладельцы в среднем проезжают около 17 000 километров в год, что приводит к приблизительно шести визитам на сервис за пять лет. Обслуживание немецкой и чешской марок оценивается в 68 559 рублей и 85 225 рублей соответственно.

Эксперт также отметил, что с точки зрения общих расходов владельцев автомобилей наибольшими статьями расходов являются топливо, а также приобретение расходных материалов и запчастей. Он также уточнил, что с начала года стоимость светотехники для корейских машин выросла в среднем на 36-47%, а цены на бамперы, фары и катализаторы для японских и французских автомобилей в некоторых моделях увеличились на 90%.

Кроме того, оптовая цена трансмиссионных и моторных масел увеличилась до 1000 рублей за литр.

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