С начала 2023 года средние расходы на обслуживание иностранных автомобилей в России выросли на 21%, при этом некоторые модели массового сегмента столкнулись с более значительным увеличением расходов. В частности, Volkswagen Polo и Skoda Rapid оказались среди моделей, обслуживание которых стало особенно дорогим.
Согласно директору по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александру Носко, российские автовладельцы в среднем проезжают около 17 000 километров в год, что приводит к приблизительно шести визитам на сервис за пять лет. Обслуживание немецкой и чешской марок оценивается в 68 559 рублей и 85 225 рублей соответственно.
Эксперт также отметил, что с точки зрения общих расходов владельцев автомобилей наибольшими статьями расходов являются топливо, а также приобретение расходных материалов и запчастей. Он также уточнил, что с начала года стоимость светотехники для корейских машин выросла в среднем на 36-47%, а цены на бамперы, фары и катализаторы для японских и французских автомобилей в некоторых моделях увеличились на 90%.
Кроме того, оптовая цена трансмиссионных и моторных масел увеличилась до 1000 рублей за литр.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.