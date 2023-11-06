Эксперты назвали самые доступные рамные внедорожники в России

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После отъезда европейских, американских и японских автопроизводителей из России стало невероятно важным, чтобы местные производители предлагали доступные рамные внедорожники. Но китайские автопроизводители активно вошли на этот рынок.

Фото: openverse.org by Hanna Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

На данный момент, УАЗ "Хантер" занимает лидирующую позицию по цене, предлагая базовую комплектацию "Base Fleet" по цене 1 390 000 рублей, с возможностью получить скидку в размере 250 000 рублей.

"УАЗ "Патриот" предлагается за немного более высокую цену, начиная от 1 530 000 рублей. Однако, версия с пакетом "Limited" обращает на себя больше внимания, хотя и стоит заметно дороже.

Suzuki Jimny, который раньше считался одним из самых доступных иностранных рамных внедорожников на российском рынке, теперь доступен только через параллельный импорт. За комплектацию GLX 2023 года выпуска, приходится заплатить 3 990 000 рублей, но действует специальное предложение с скидкой в 300 000 рублей.

Ситуация с Tank 300 также привлекает внимание, поскольку компания начала предоставлять скидки, и теперь базовая версия "Adventure" может стоить 3 799 000 рублей.

Производство Haval H9 в России сказалось на его ценах, и в ноябре стартовая версия доступна у дилеров за 4 099 000 рублей.

BAIC анонсировали рамный внедорожник BJ40 еще весной этого года, и хотя продажи начались позже, цена на него поднялась до 4 350 000 рублей.

Цены на модель Tank 500 также изменились после роста, что повлияло на спрос, и теперь начальная версия доступна за 5 849 000 рублей.

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