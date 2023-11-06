Эксперты рассказали о шести популярных кроссоверах, которые оказываются не слишком удачным выбором для бездорожья, как сообщает издание HotCars.
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Mazda CX-5: Несмотря на хороший клиренс, у этой машины недостаточно возможностей для бездорожья. Отсутствие внедорожных режимов и блокировки многодисковой муфты делают её менее пригодной для сложных дорог.
Kia Sorento: В четвертом поколении этот автомобиль стал кроссовером без блокирующего дифференциала, что делает его менее подходящим для бездорожья, несмотря на комфорт и вместительность.
Nissan X-Trail: Низкий дорожный просвет и отсутствие понижающей передачи и блокировки дифференциала делают его менее подходящим для бездорожья.
Hyundai Santa Fe: Этот городской кроссовер ограничен в способностях на бездорожье из-за невысокого дорожного просвета и отсутствия блокирующего дифференциала.
Toyota RAV4: Несмотря на высокий клиренс, этот компактный кроссовер не предназначен для сложного бездорожья, особенно в версии с передним приводом.
Honda CR-V: Наличие полного привода как опции и низкий клиренс делают этот кроссовер менее подходящим для бездорожья, особенно учитывая отсутствие внедорожных помощников.
Эти автомобили могут быть отличным выбором для городской езды, но они оказываются менее адаптированными для сложных условий бездорожья.
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