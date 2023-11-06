Американская компания Tesla планирует начать производство доступных электрических автомобилей на своем заводе, который находится неподалеку от Берлина, сообщает ТАСС.
По данным агентства Reuters, цена электромобиля планируется на уровне около €25 тыс.
Важно отметить, что компания Tesla отказалась комментировать эту инсайдерскую информацию.
Высокая стоимость электромобилей остается одним из факторов, затрудняющих популяризацию данной технологии как в Европе, так и в США. Недавние исследования компании JATO Dynamics показывают, что средняя розничная цена электрических автомобилей в Европе в первой половине 2023 года составила более €65 тыс. (приближенно к $69,8 тыс.), в то время как в Китае она была лишь немного более €31 тыс. (приближенно к $33,3 тыс.).
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