Reuters: Tesla планирует начать производство дешёвых электромобилей в Германии

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Американская компания Tesla планирует начать производство доступных электрических автомобилей на своем заводе, который находится неподалеку от Берлина, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse by nitot is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным агентства Reuters, цена электромобиля планируется на уровне около €25 тыс.

Важно отметить, что компания Tesla отказалась комментировать эту инсайдерскую информацию.

Высокая стоимость электромобилей остается одним из факторов, затрудняющих популяризацию данной технологии как в Европе, так и в США. Недавние исследования компании JATO Dynamics показывают, что средняя розничная цена электрических автомобилей в Европе в первой половине 2023 года составила более €65 тыс. (приближенно к $69,8 тыс.), в то время как в Китае она была лишь немного более €31 тыс. (приближенно к $33,3 тыс.).