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Сотрудник ГИБДД рассказал, за что могут оштрафовать россиян на "механике"

1:36
Авто

Не все автолюбители помнят о том, что в некоторых ситуациях им запрещено управлять автомобилем с механической коробкой передач. Сотрудники портала njcar.ru обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, в каких случаях водителям грозит штраф за управление автомобилем с МКПП.

Сотрудник ГИБДД рассказал, за что могут оштрафовать россиян на "механике"
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Основная причина этой проблемы заключается в том, что многие новички выбирают автошколы, где обучение проходит на автомобилях с автоматической трансмиссией. Безусловно, это облегчает процесс обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД.

Процесс обучения на автомобилях с МКПП и автоматической коробкой передач имеет существенные различия. После успешной сдачи экзамена в ГИБДД водителю выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" стоит аббревиатура "АТ," что расшифровывается как "Автоматическая Трансмиссия". Этот значок "АТ" указывает на то, что водитель прошел обучение и сдал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач.

Если водитель с таким удостоверением "АТ" решает управлять автомобилем с механической коробкой передач, его могут оштрафовать в соответствии с положениями статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа в этом случае составляет от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее стало известно, что ГИБДД заставит водителей пересдать экзамен на права в апреле.

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ВСЕ НЮАНСЫ Механики. Учимся водить правильно! МКПП. Автошкола КАРАТ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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