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ГИБДД заставит водителей пересдать экзамен на права в апреле

2:24
Авто

Осенью этого года в России вступили в силу новые правила, согласно которым водителей могут оштрафовать за нарушения, связанные с плохим техническим состоянием их автомобилей. Также предусмотрены штрафы в размере от 500 до 5000 рублей за использование видеорегистраторов, радар-детекторов, навигационных устройств и других аппаратов, которые могут мешать обзору водителя или отвлекать его от управления транспортным средством. Более высокие штрафы были введены за нештатные фары, стекла, зеркала, ремни безопасности и другие элементы автомобиля.

ГИБДД заставит водителей пересдать экзамен на права в апреле
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Однако это еще не все серьезные изменения. С 1 апреля следующего года некоторым автомобилистам придется пересдавать экзамены и обновлять свои водительские удостоверения. Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, кому именно придется вновь пойти в экзаменационный класс.

Согласно информации от ГИБДД, замена водительского удостоверения потребуется только тем владельцам, у которых "права" были выданы в других странах. Это изменение применимо как к российским гражданам, так и к иностранцам, обладающим видом на жительство в России.

Для замены водительского удостоверения предоставляется один год с момента получения гражданства России или вида на жительство. Если речь идет о гражданах России, вернувшихся из-за границы и получивших национальные права в другой стране, срок составляет один год с момента первого въезда на территорию России после получения иностранного водительского удостоверения.

С 1 апреля 2024 года владельцам водительских прав категорий В, М, A, A1 и В1 будет предоставлена возможность обменять свои права без необходимости прохождения практического экзамена. Для этого им потребуется предоставить соответствующие документы, пройти медицинское обследование, оплатить соответствующие налоги и сборы, а также успешно сдать теоретический экзамен.

Однако владельцы прав категорий C, D, E и подкатегорий C1, D1 и BE столкнутся с более сложной процедурой обмена. Им придется пройти дополнительное профессиональное обучение и успешно сдать практический экзамен по вождению.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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