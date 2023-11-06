Глава компании Tesla, Илон Маск, принял участие в подкасте Джо Рогана, где раскрыл новые детали о предстоящем электрическом пикапе Cybertruck, который начнет поставки 30 ноября.
Согласно Маску, масса автомобиля будет варьироваться в зависимости от комплектации и составит от 2,7 до 3,2 тонн. Это меньше, чем у конкурента, пикапа Rivian R1T, который весит более трех с половиной тонн, как сообщает издание Autoblog. Глава Tesla также упомянул о существовании "режима зверя" в Cybertruck, однако не разъяснил подробности и функции, которые он активирует.
Илон Маск подтвердил, что Tesla Cybertruck будет оснащена бронированными стальными панелями и доступна в варианте с бронированными стеклами. Однако следует отметить, что в случае с пуленепробиваемыми стеклами, их нельзя будет опускать.
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