В ГИБДД запретили водить автомобиль, если владелец не вписан в ОСАГО

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Иногда обстоятельства требуют необычных решений. Моменты возникают, когда водителю, который не включен в текущую страховку ОСАГО, приходится садиться за руль. Журналисты уточнили у представителя ГИБДД, какие последствия ожидают автомобилиста, если его имени нет в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Жизнь иногда ставит людей перед сложными выборами. Например, когда водитель, с которым вы отправились на пикник, решает выпить и оказывается не в состоянии управлять машиной. Однако вечером необходимо вернуться в город, и вариантов кроме как взять на себя роль водителя, если есть трезвые пассажиры, нет. Иногда бывают более серьезные ситуации, когда водителю становится плохо в отдаленном месте, и он вынужден ждать скорой помощи несколько часов.

Тем не менее, это нарушение закона, требующего от каждого водителя наличие документа, подтверждающего наличие страховки гражданской ответственности - полиса ОСАГО. Отсутствие имени водителя в этом документе может повлечь штрафы в соответствии с КоАП. Нарушение может подпасть под несколько статей КоАП, в зависимости от характера отсутствия страховки.

Однако мы не рассматриваем ситуации, когда полис ОСАГО был забыт или вообще не существует. В случае, когда водитель, не включенный в страховой полис, берет руль, это регулируется первой частью статьи 12.37 КоАП: "Управление транспортным средством с нарушением условий, предусмотренных в данном страховом полисе".

В этой ситуации закон предусматривает штраф в размере 500 рублей, без эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Прежде всего, это не слишком крупная сумма. К тому же, если оплатить штраф в течение первых 20 дней после получения постановления, его размер уменьшится вдвое - до 250 рублей, сообщает njcar.ru.

Стоит также отметить, что протокол по этому случаю может составлять только сотрудник полиции, так как камеры не регистрируют такие нарушения. Полицейский может понять обстоятельства, которые вынудили вас сесть за руль без полиса ОСАГО, и в некоторых случаях принять снисходительное решение.

Если, тем не менее, полицейский решит наложить штраф, не стоит паниковать. Размер штрафа, как уже упоминалось, в основном символический - 250 рублей. И не стоит беспокоиться о том, что после первого штрафа за отсутствие ОСАГО все последующие полицейские будут выписывать вам новые штрафы. Если это случится, всегда можно объяснить, что после получения постановления о штрафе, вы направляетесь в офис страховой компании, чтобы устранить нарушение. Эту информацию можно внести в новый протокол, если полицейский будет настаивать на новом штрафе за езду без полиса ОСАГО.