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ГИБДД начала лишать водителей прав за неправильно закрепленные номера

2:38
Авто

Крепление регистрационных знаков на автомобиле кажется простой задачей для большинства владельцев. Однако при этом необходимо учесть некоторые детали, нарушение которых может повлечь не только штраф, но и лишение водительских прав. Журналисты провели беседу с представителем ГИБДД и выяснил, какие нарушения при установке номерных знаков на автомобиле могут иметь серьезные последствия.

ГИБДД начала лишать водителей прав за неправильно закрепленные номера
Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые водители нарушают установленные ГОСТом правила умышленно, с целью избежать фиксации дорожными камерами, в то время как другие делают это по незнанию.

Чаще всего случаи лишения водительских прав связаны с автомобилями, у которых номерные знаки полностью или частично скрыты. Например, владелец BMW X7 скрыл номера на платной парковке в центре города и, сев за руль в спешке, забыл об этом и начал движение. Это может привести к наложению штрафа в размере 5000 рублей или временному лишению прав на срок до трех месяцев.

Другая ситуация возникает на дорогах, когда водители теряют один из номерных знаков. Например, владелец обнаруживает, что один из номеров с автомобиля отвалился из-за ненадежного крепления. Вместо того чтобы немедленно устранить проблему, он решает поместить номер в салон автомобиля и двигаться в сторону дома. Однако за такие действия вместо небольшого штрафа в 500 рублей водителям может грозить штраф в размере 5000 рублей или даже лишение прав.

Неправильное размещение номерных знаков также может привести к лишению водительских прав или наложению штрафа в размере 5000 рублей. Такие нарушения чаще всего совершаются владельцами тюнингованных "Жигулей" или поклонниками экстремальных поездок, которые имитируют крепление номеров в стиле Mitsubishi Lancer Evolution на своих автомобилях.

Кроме того, следует помнить, что использование поддельных или чужих номеров может привести к лишению водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев согласно части 4 статьи 12.2 КоАП РФ, сообщает njcar.ru.

Также важно отметить, что неправильное использование болтов для крепления номерных знаков с красными светоотражающими накладками на передней части автомобиля может повлечь лишение права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года, согласно части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.

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Изменения в ПДД для автомобилей инвалидов. с 1 марта 2023 года.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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