Покупателям советуют приезжать за машинами на завод

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Растущие затраты на логистику побудили некоторых отечественных автопроизводителей пересмотреть схемы продаж, напоминающие те, что были четверть века назад. В настоящее время клиентам предлагается лично забирать свои автомобили с завода — практика, которая, по мнению некоторых экспертов, восходит к ушедшей эпохе. Существуют различные мнения относительно потенциального роста преступной деятельности, направленной против покупателей.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Начиная с 1 ноября, покупатели внедорожников УАЗ имеют возможность заказать желаемую модель через официальный сайт компании и забрать автомобиль на заводе-изготовителе. В зависимости от конкретной модели и выбранных дополнительных функций срок поставки может составлять от трех до шести месяцев с даты заказа.

Внедрение такого подхода к продажам объясняется "неконтролируемым ростом стоимости доставки готовых автомобилей по России", которая с начала года выросла более чем вдвое. В ответ компания ввела частичную компенсацию в размере 50 000 рублей за доставку автомобилей в дилерские центры. Однако эта компенсация не распространяется на автомобили, заказанные через официальный сайт и собранные в Ульяновске. Пресс-служба УАЗА подчеркивает, что АвтоВАЗ также внедрил аналогичную схему для автомобилей Lada Granta и Vesta. Это включает в себя возможность для потенциальных покупателей оформить заказ онлайн, внести предоплату, подать заявку на получение кредита и забрать свой автомобиль в одном из трех дилерских центров в Тольятти. Автомобили продаются по рекомендованной розничной цене, с дополнительной скидкой до 40 000 рублей.

В настоящее время другие российские производители не заявляли о каких-либо планах по изменению своих традиционных методов продажи автомобилей.

За машиной в другой город. Skoda Octavia из Ульяновска