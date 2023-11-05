Автоэксперт Попов рассказал, как правильно ездить на скользкой дороге

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Член рабочей группы, сотрудничающей с российским правительством по вопросам "сокращения лишней бумажной работы" в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов поделился информацией о рисках, которые могут поджидать водителей на скользких дорогах в холодное время года.

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Согласно мнению эксперта, существует ряд опасных ситуаций на дорогах в холодное время.

"Во-первых, если ваш автомобиль не оборудован системой антиблокировки тормозов (АБС), при экстренном торможении могут произойти блокировки колес, что приведет к полной потере управления автомобилем. Во-вторых, на скользкой дороге при маневрировании или неравномерном сцеплении колес с дорогой может возникнуть занос. В этом случае задняя часть автомобиля начнет двигаться влево или вправо, пытаясь обогнать переднюю", — сказал Попов.

Согласно его словам, стратегия водителя зависит от различных факторов, но основные рекомендации заключаются в том, что на переднеприводном автомобиле следует слегка увеличивать подачу топлива и вращать руль в направлении заноса.

"В случае заднеприводного автомобиля также следует вращать руль в сторону заноса, но необходимо снять ногу с педали акселератора. При полном приводе следует придерживаться тактики переднеприводного автомобиля. Также возможен боковой занос передних колес, который довольно часто встречается при поворотах на скользкой дороге. В этом случае следует вращать руль не к центру поворота, а в противоположном направлении, чтобы контролировать вращение колес и при этом снижать скорость", — добавил он.

Эксперт также предупредил, что для практической отработки этих приемов лучше всего обратиться к инструктору, сообщает RT.

"Если вас застает снежная буря, действия зависят от состояния дороги. Если дорога покрыта асфальтом, то лучше остановиться, так как сильный боковой ветер, скользкая дорога и обледенение обычно мешают движению. Можно попытаться включить все возможные фары и двигаться с минимальной скоростью", — пояснил автоэксперт.