Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Павлова назвала главный продукт для профилактики рака и снижения веса
В ГИБДД рассказали, почему надо включать левый поворотник на круговом движении
Волочкова на приеме у стоматолога села на шпагат
Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами
Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи
Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона
Россиянам назвали 10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП
Ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали УССР кулуарно и с грубыми ошибками

Автоэксперт Попов рассказал, как правильно ездить на скользкой дороге

2:12
Авто

Член рабочей группы, сотрудничающей с российским правительством по вопросам "сокращения лишней бумажной работы" в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов поделился информацией о рисках, которые могут поджидать водителей на скользких дорогах в холодное время года.

Автоэксперт Попов рассказал, как правильно ездить на скользкой дороге
Фото: openverse Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно мнению эксперта, существует ряд опасных ситуаций на дорогах в холодное время.

"Во-первых, если ваш автомобиль не оборудован системой антиблокировки тормозов (АБС), при экстренном торможении могут произойти блокировки колес, что приведет к полной потере управления автомобилем. Во-вторых, на скользкой дороге при маневрировании или неравномерном сцеплении колес с дорогой может возникнуть занос. В этом случае задняя часть автомобиля начнет двигаться влево или вправо, пытаясь обогнать переднюю", — сказал Попов.

Согласно его словам, стратегия водителя зависит от различных факторов, но основные рекомендации заключаются в том, что на переднеприводном автомобиле следует слегка увеличивать подачу топлива и вращать руль в направлении заноса.

"В случае заднеприводного автомобиля также следует вращать руль в сторону заноса, но необходимо снять ногу с педали акселератора. При полном приводе следует придерживаться тактики переднеприводного автомобиля. Также возможен боковой занос передних колес, который довольно часто встречается при поворотах на скользкой дороге. В этом случае следует вращать руль не к центру поворота, а в противоположном направлении, чтобы контролировать вращение колес и при этом снижать скорость", — добавил он.

Эксперт также предупредил, что для практической отработки этих приемов лучше всего обратиться к инструктору, сообщает RT.

"Если вас застает снежная буря, действия зависят от состояния дороги. Если дорога покрыта асфальтом, то лучше остановиться, так как сильный боковой ветер, скользкая дорога и обледенение обычно мешают движению. Можно попытаться включить все возможные фары и двигаться с минимальной скоростью", — пояснил автоэксперт.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Как на механике трогаться в гололёд в горку?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Составлен список звёзд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачёву

Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.

Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
Певица Вика Цыганова рассказала подробности об обыске: "Улики изъяли"
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
Последние материалы
Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами
Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи
Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона
Россиянам назвали 10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП
Ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали УССР кулуарно и с грубыми ошибками
Мошенник атаковал абонента "Билайн", совершив 1145 звонков за семь минут
Врачи рассказали, вызывает ли газировка рак
Минобороны РФ: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"
Генерал ВСУ Баранов анонсировал "сокрушительный удар по русским" этой зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников