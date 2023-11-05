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Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами

2:15
Авто

На дороге иногда возникают непредвиденные ситуации, включая потенциальные проблемы с тормозной системой вашего автомобиля. Представители портала njcar.ru обратились к представителю ГИБДД, чтобы получить информацию о том, как водителю следует поступить, если вдруг произойдет отказ тормозной системы и автомобиль перестанет реагировать на нажатие тормозной педали.

Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами
Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Одной из наиболее частых причин неполадок в тормозной системе является утечка тормозной жидкости, которая может быть вызвана повреждением тормозного шланга или неисправностью магистрали. Прежде всего, важно активировать аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения о возникшей проблеме.

Следует помнить, что тормоза зависят от специального усилителя, который активируется только при работающем двигателе. Поэтому не рекомендуется выключать зажигание в такой ситуации, чтобы избежать потери управления над автомобилем, сообщает njcar.ru.

Если тормоза перестали действовать, рекомендуется многократно нажимать на тормозную педаль. Это позволит постепенно увеличить давление в тормозной системе и замедлить движение вашего автомобиля. Также стоит попробовать свернуть на менее загруженную дорогу, если это возможно, или перейти на участок с подъемом, на поле или на проселочную дорогу.

Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, вы можете улучшить замедление, последовательно переключая передачи на более низкие. Маневрирование из стороны в сторону также может помочь замедлить движение автомобиля, так как это увеличивает сопротивление качению колес.

В критической ситуации для замедления можно воспользоваться ручным тормозом. Важно плавно затягивать ручку, избегая резкого торможения, чтобы сохранить сцепление колес и избежать заноса, обеспечивая при этом замедление автомобиля.

Существуют также более решительные методы, такие как контактное торможение - осторожное прижатие к отбойнику и движение вдоль него. В этом случае также рекомендуется переключить передачу на более низкую, чтобы усилить торможение.

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ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА - ПОДБОРКА ДТП
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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