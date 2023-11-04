Власти возобновят работу заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo в России

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Власти Калужской области планируют возобновить работу трех крупных автопроизводств в регионе после периода простоя. Каждое из этих предприятий имеет свой план развития, и первые автомобили на бывшем заводе Volkswagen ожидаются уже в декабре 2023 года. Губернатор Владислав Шапша поделился этой информацией на мероприятии "Россия".

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"Мы установили конкретные планы развития для всех компаний, включая Volvo, Volkswagen, Peugeot и Citroen. Бывший завод Volvo полностью активирует производственный цикл для выпуска автомобилей, включая сборку, производство и даже окраску деталей. Мы ведем переговоры с Volkswagen и имеем технологических партнеров, чтобы начать сборку автомобилей уже в декабре. Это также касается Peugeot", - сказал Шапша.

Главной целью региональных властей является восстановление автопроизводства, увеличение его масштабов и достижение полной производственной мощности к следующему году. Завод ПСМА Рус (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, расположенное в Калуге) также активно работает над локализацией производства и выпуском локальных брендов. Губернатор подчеркнул, что с этим предприятием также достигнуты соглашения о возобновлении массового производства.

В августе 2022 года Министерство экономического развития Калужской области сообщило, что 19 автозаводов находились в состоянии простоя, что было вызвано санкциями, наложенными на Россию. Этот простой затронул около 5,4 тысяч работников автомобильной индустрии, и предприятия выполняли свои обязательства перед сотрудниками, сообщает ТАСС.

Компания "Авилон", управляющая бывшим заводом Volkswagen, сообщила о продлении простоя до ноября 2023 года, но в августе провела ярмарку вакансий, где присутствовали и другие автопроизводители, такие как ГАЗ, HAVAL и КАМАЗ. В октябре 2023 года стало известно, что группа компаний "Промышленные инвестиции" стала новым владельцем завода Volvo, и производство грузовиков "Урал" начнется на бывшем заводе Volvo в Калуге уже в этом году.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. На мероприятии участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний и корпораций, а также общественных организаций, представивших 131 экспозицию. ТАСС является генеральным информационным агентством на этой международной выставке-форуме "Россия".