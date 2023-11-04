С 1 февраля 2024 года в России владельцам автомобилей станет обязательной установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Неисполнение этого требования может повлечь за собой наложение штрафа.
Это обязательное условие применяется к компаниям, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками. В соответствии с действующим законодательством, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 1 тысячи до 400 тысяч рублей за отсутствие данной аварийной системы, сообщает "Про кроссоверы".
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