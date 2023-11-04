Самодельные внедорожники были популярны в нашей стране еще в период СССР, так же как и разнообразные самоделки в целом. Артем Анатольевич Артемцев из Иркустка со своим последним проектом явно уважает эту традицию. Его "Снежный барс" построен на базе автомобиля ГАЗ-66. Но вместо бензинового двигателя он установил дизельный Д-245, хорошо известный по "газонам", Садко, ПАЗам, МАЗам и, когда-то, по ЗИЛам. Коробка передач также была взята с ЗИЛа.
Артем Анатольевич решил, что стандартные колеса "шишиги" не подходят для его проекта, поэтому он установил шины от харьковского трактора Т-150. Это дало его платформе выдающуюся проходимость. Однако вопрос комфорта тоже оставался актуальным, сообщает "За рулем".
Чтобы сделать свой внедорожник более комфортабельным, Артемцев приобрел кузов пятидверного Mitsubishi Pajero и установил его на "Снежный барс". Интересно, что изначально была использована трехдверная версия "японца", но более вместительная модель подошла гораздо лучше. На задней части внедорожника осталось место, и Артемцев использовал его, чтобы создать гигантский самодельный багажник.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.