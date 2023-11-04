Россиянин скрестил ГАЗ-66 с Mitsubishi и получил неубиваемый внедорожник

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Самодельные внедорожники были популярны в нашей стране еще в период СССР, так же как и разнообразные самоделки в целом. Артем Анатольевич Артемцев из Иркустка со своим последним проектом явно уважает эту традицию. Его "Снежный барс" построен на базе автомобиля ГАЗ-66. Но вместо бензинового двигателя он установил дизельный Д-245, хорошо известный по "газонам", Садко, ПАЗам, МАЗам и, когда-то, по ЗИЛам. Коробка передач также была взята с ЗИЛа.

Фото: openverse.org by Asterion is licensed under CC BY-SA 3.0.

Артем Анатольевич решил, что стандартные колеса "шишиги" не подходят для его проекта, поэтому он установил шины от харьковского трактора Т-150. Это дало его платформе выдающуюся проходимость. Однако вопрос комфорта тоже оставался актуальным, сообщает "За рулем".

Чтобы сделать свой внедорожник более комфортабельным, Артемцев приобрел кузов пятидверного Mitsubishi Pajero и установил его на "Снежный барс". Интересно, что изначально была использована трехдверная версия "японца", но более вместительная модель подошла гораздо лучше. На задней части внедорожника осталось место, и Артемцев использовал его, чтобы создать гигантский самодельный багажник.