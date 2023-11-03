По данным исследования сервиса "СберАвто," автомобили марок Lada, Kia и Toyota оказались наиболее востребованными в России среди автомобилей, стоимостью до 2 миллионов рублей. Lada лидирует, составляя 11% всех продаж в этой ценовой категории за январь-сентябрь 2023 года, затем следует Kia с 9%, и Hyundai с 8%. В топ-5 также входят Toyota и Nissan с 7% и 6% продаж соответственно.
Среди наиболее популярных моделей, российские потребители предпочитают Lada Granta (12%), Kia Rio (7%), Hyundai Solaris (7%), Lada Vesta (5%) и Kia Ceed (3%). Также отмечается, что Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus пользуются большим спросом среди автомобилей, стоимостью до 1 миллиона рублей.
Интересно, что множество покупок автомобилей до 2 миллионов рублей происходит в Москве, а также в Татарстане, Самарской области, Приморском крае и Республике Башкортостан.
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