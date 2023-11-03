LADA Vesta теперь можно приобрести по госпрограмме менее чем за миллион рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Все новые автомобили LADA, доступные через официальных дилеров и онлайн-витрину бренда, теперь участвуют в обновленной государственной программе поддержки спроса на рынке автомобилей.

Фото: АвтоВАЗ

Пресс-служба "АвтоВАЗа" объявила об этой новости, подтверждая, что программа льготного автокредитования применима к различным категориям граждан, включая учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции, членов их семей, а также граждан с инвалидностью.

Эта программа предоставляет возможность приобрести новый автомобиль LADA в кредит с выгодой, которая составляет 20% от рекомендованной розничной цены (или 25% для жителей Дальнего Востока). Например, автомобиль LADA Granta можно приобрести по стартовой цене от 559 920 рублей, LADA Niva Legend — от 663 920 рублей, а флагманский седан LADA Vesta доступен от менее чем 1 000 000 рублей.

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