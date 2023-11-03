Subaru намекает на свой новый автомобиль

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Subaru готовит загадочную премьеру. Американское представительство компании Subaru опубликовало единственное изображение автомобиля, на котором видно одно из его колес, предположительно, принадлежащее кроссоверу.

Фото: Openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

Согласно одной из гипотез, это может быть первый взгляд на будущую модель Forester нового поколения, ожидаемую к выпуску в 2025 году. Или же это возможно специальная версия одного из существующих автомобилей Subaru, представленных на американском рынке.

Если рассматривать линейку кроссоверов Subaru, доступных для продажи в Соединенных Штатах, то их всего пять: Ascent, Crosstrek, Outback, Solterra и Forester. Самой последней моделью в этой гамме является электрический кроссовер Solterra, который был представлен на рынке в прошлом году. Поэтому маловероятно, что именно он появится на тизере.

Модели Crosstrek, Ascent и Outback также могут быть исключены из рассмотрения, так как все они получили обновления в разной степени в прошлом году. Это означает, что они не являются наилучшими кандидатами для съемки в тизере.

Остается кроссовер Forester, пятого поколения, который продается с 2018 года. Этот автомобиль, вероятно, следующий в очереди на обновление в ближайшие годы.

На данный момент Forester доступен в США с двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 185 лошадиных сил. В Японии также представлена гибридная версия модели, оснащенная системой e-Boxer, включающей 2,0-литровый атмосферный двигатель и электромотор.

В конце лета Forester перешел в модельный год 2024 с небольшими обновлениями. Дизайн и линейка двигателей остались без изменений, но были внесены некоторые улучшения в системы активной безопасности, включая улучшенную систему автоматического торможения при движении задним ходом.

Стоит отметить, что в России Subaru прекратила официальные продажи автомобилей после начала санкций. Однако ООО "Субару Мотор" продолжает обслуживать ранее проданные автомобили, а новые модели поступают на российский рынок через параллельный импорт.