Subaru готовит загадочную премьеру. Американское представительство компании Subaru опубликовало единственное изображение автомобиля, на котором видно одно из его колес, предположительно, принадлежащее кроссоверу.

Фото: Openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0