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Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

2:16
Авто

В октябре 2023 года в России было реализовано в 2,6 раза больше совершенно новых легковых автомобилей, чем в октябре 2022 года. Этот положительный тренд в объемах продаж начался с июня и продолжается и в октябре. В сравнении с сентябрем 2023 года, продажи выросли на 2%.

Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Фото: Volkswagen ID.6 by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0

Первые две позиции в списке самых продаваемых автомобилей принадлежат российским моделям Lada Granta и Lada Vesta. На третьем месте находится Haval Jolion, компактный кроссовер, лидер в сегменте SUV и одна из самых популярных иномарок в России. Haval Jolion не только удерживает свою позицию в сегменте, но и значительно увеличил свои продажи.

Если в сентябре 2023 года было продано 5,7 тысячи экземпляров, то в октябре этот показатель увеличился до 6,3 тысячи, что означает рост на 106% по сравнению с октябрем 2022 года.

Следующие два места в рейтинге заняли отечественные внедорожники Niva Travel и Niva Legend. В первом случае было продано 4,6 тысячи автомобилей, а во втором — 4,2 тысячи машин. Это представляет рост продаж на 105% и 120% соответственно по сравнению с октябрем прошлого года. Четвертое место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников принадлежит китайской модели Omoda C5 с объемом продаж в 3,8 тысячи автомобилей. Пятую позицию занимает Chery Tiggo 4 Pro, на который сделали выбор 3,7 тысячи россиян.

Интересно, что августовский лидер сегмента, Chery Tiggo 7 Pro Max, в сентябре снизил свои продажи, упав на третье место, а в октябре оказался на шестом месте. Продажи в октябре сократились на 800 автомобилей по сравнению с сентябрем, что составило -18%, сообщает 110 km. ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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