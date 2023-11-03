Владельцы китайских автомобилей поделились своими впечатлениями о коррозии на машинах

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

В условиях кризиса на российском авторынке и отсутствия многих зарубежных автопроизводителей в стране, китайские марки начинают переживать подъем. Продажи китайских автомобилей растут, и китайские компании увеличивают свою долю на рынке. Это создает предпосылки для будущего роста предложения подержанных китайских автомобилей, таких как Chery, Geely и Haval, через 2-3 года. На данный момент на рынке подержанных автомобилей часто встречаются модели этих марок, выпущенные в 2019–2021 годах. Эксперты и журналисты журнала "АвтоВзгляд" провели исследование этих предложений и изучили отзывы владельцев.

Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

Основное внимание уделено популярным моделям, таким как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Однако, удивительным образом, авторы объявлений редко жаловались на состояние кузова. Главные претензии касались более нежной лакокрасочной отделки (ЛКП), которая склонна к появлению сколов, которые затем могут увеличиваться в размерах.

Например, у Geely Atlas, по словам владельцев, обнаруживается щедрый слой заводской антикоррозийной мастики на днище, что снижает риск коррозии. Однако ржавчину можно заметить на рычагах и шарнирах подвески у моделей с большим пробегом. Эти детали, как правило, требуют замены раньше, чем коррозия может серьезно повлиять на автомобиль.

Владельцы Haval Jolion также высказывают неудовлетворение по поводу хромированных элементов, которые оказываются нестойкими к коррозии. В некоторых случаях первые признаки коррозии начинают появляться всего через полгода после покупки. Проблемы с ЛКП также актуальны.

Эксперты пришли к выводу, что современные китайские автомобили почти полностью решили проблему коррозии. Таким образом, покупка подержанного китайского автомобиля в настоящее время является реальной, но потенциальные покупатели должны учитывать вышеупомянутые нюансы при выборе автомобиля.

Сколько стоит пригнать машину из Китая? Почему те же "китайцы" такие дорогие в России?