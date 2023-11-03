В ГИБДД рассказали, почему ночью камеры реже штрафуют водителей

Многие владельцы автомобилей считают, что ночью камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, работают менее эффективно. На портале njcar.ru было выяснено у представителя ГИБДД, почему так происходит.
Некоторые водители считают, что камеры ГИБДД в ночное время действуют по особому алгоритму. Однако это утверждение не соответствует действительности. Каждая камера может быть настроена индивидуально для выявления различных нарушений ПДД одновременно.
Например, одна и та же камера может фиксировать проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, нарушение разметки и превышение скорости. Однако общий алгоритм работы камеры не изменяется в зависимости от времени суток.
Существуют различные модификации дорожных камер, некоторые из которых могут быть неспособны обнаруживать нарушения в условиях ограниченной видимости. Это зависит от наличия инфракрасных блоков в камерах.
Даже если камеры оснащены инфракрасными излучателями, они все равно имеют определенные ограничения в ночное время. В условиях тумана или сильного снегопада снимки могут оказаться некачественными. В конечном итоге каждую фотографию с зафиксированным нарушением должен проверить сотрудник полиции, чтобы убедиться в ее достоверности. Однако на практике нарушения с низкокачественными фотографиями автоматически отсеиваются.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.