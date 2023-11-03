В ГИБДД рассказали, почему ночью камеры реже штрафуют водителей

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Многие владельцы автомобилей считают, что ночью камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, работают менее эффективно. На портале njcar.ru было выяснено у представителя ГИБДД, почему так происходит.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Некоторые водители считают, что камеры ГИБДД в ночное время действуют по особому алгоритму. Однако это утверждение не соответствует действительности. Каждая камера может быть настроена индивидуально для выявления различных нарушений ПДД одновременно.

Например, одна и та же камера может фиксировать проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, нарушение разметки и превышение скорости. Однако общий алгоритм работы камеры не изменяется в зависимости от времени суток.

Существуют различные модификации дорожных камер, некоторые из которых могут быть неспособны обнаруживать нарушения в условиях ограниченной видимости. Это зависит от наличия инфракрасных блоков в камерах.

Даже если камеры оснащены инфракрасными излучателями, они все равно имеют определенные ограничения в ночное время. В условиях тумана или сильного снегопада снимки могут оказаться некачественными. В конечном итоге каждую фотографию с зафиксированным нарушением должен проверить сотрудник полиции, чтобы убедиться в ее достоверности. Однако на практике нарушения с низкокачественными фотографиями автоматически отсеиваются.