Камеры ГИБДД начали штрафовать водителей за разметку, даже если ее нет

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Давно уже системы дорожных камер обучились наказывать водителей за нарушение правил, связанных с пересечением сплошных и стоп-линий на дорогах. Представитель ГИБДД рассказал, почему автоматические системы фиксации нарушений назначают штрафы водителям, даже если не видно соответствующей маркировки на дороге, например, из-за снега.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В случае нарушения стоп-линии, штрафы выдаются только в случае, если водитель пересекает линию при горящем красном светофоре. Если водитель начал движение на зеленый свет и потом оказался в пробке, штраф не будет применен, за исключением перекрестков, где присутствует так называемая "вафельная" разметка.

Следовательно, в случае включения красного сигнала светофора безопаснее остановиться, чем рисковать двигаться дальше. Не стоит искушать камеру, так как ее сенсоры реагируют на любое движение.

Важно понимать, что камеры оперируют на основе виртуальных линий, заданных в системе, а не физической разметки дороги. Поэтому, даже если разметка изношена или покрыта снегом, камера всё равно может зафиксировать нарушение и выписать штраф.

Сегодня существует несколько разных штрафов за нарушение стоп-линии. На светофоре с регулированием, нарушение стоп-линии, согласно статье 12.2 КоАП, влечет за собой штраф в размере 800 рублей. Проезд без остановки на нерегулируемом перекрестке, где установлен знак "Движение без остановки запрещено", сопровождается штрафом в 500 рублей. Если ваше авто нарушает линию и создает пробку, штраф составит 1000 рублей. Повторное нарушение также подразумевает уплату 1000 рублей, сообщает njcar.ru.

Более серьезное наказание, такое как штраф в 5000 рублей, предусмотрено для тех, кто дважды нарушает стоп-линию. Кроме того, не забывайте о том, что штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей.

Пересечение сплошной линии разметки и въезд на встречную полосу, согласно статье 12.15 КоАП РФ, карают штрафом в 5000 рублей.