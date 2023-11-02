АвтоВАЗ увеличил цены на ряд автомобилей Lada. Согласно обновленным ценам, седаны и лифтбеки Lada Granta подорожали на 64 000 рублей, за исключением базовых версий. Универсал Granta Cross и подсемейство Granta Drive Active подорожали на 79 000 и 84 000 рублей соответственно.
Автомобили Lada Vesta теперь стоят на 83 000-91 000 рублей дороже. Базовый седан Vesta оценивается в 1 239 900 рублей, в то время как флагманская версия обойдется от 1 509 900 до 1 785 900 рублей. Vesta Cross теперь доступна от 1 733 900 до 1 900 900 рублей.
Lada Niva Legend осталась стоить 829 900 рублей за базовую версию, но другие комплектации подорожали на 85 000 рублей, теперь они доступны от 999 900 до 1 068 900 рублей.
Внедорожник Lada Niva Travel также подорожал на 106 000 рублей, его цена теперь варьируется от 1 198 900 до 1 483 900 рублей. АвтоВАЗ объяснил это увеличение цен ростом логистических услуг, комплектующих и ключевой ставки Центрального банка России.
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