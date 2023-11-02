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Автоэксперт Зиновьев назвал отличный вариант иномарки за 500 тыс. рублей

2:51
Авто

Знаете ли, какие иномарки с пробегом за 400-500 тысяч рублей в данный момент наиболее распространены? Это Ford Focus II, выпущенный в период с 2005 по 2008 год. Машины этой модели обычно имеют минимум пять предыдущих владельцев по данным ПТС, и если пробег составляет менее 150 тысяч километров, то это либо удачное приобретение, либо вызывает подозрения.

Автоэксперт Зиновьев назвал отличный вариант иномарки за 500 тыс. рублей
Фото: openverse.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако следует отметить, что сам по себе второй Ford Focus не является лучшим вариантом. Проводится анализ альтернативных возможностей, включая Volkswagen Jetta пятого поколения. Эти седаны, построенные на базе Volkswagen Golf, продавались до 2010 года, и в настоящее время можно найти автомобили с пробегом менее 200 тысяч километров по цене в полмиллиона рублей. Заметно, что "родительский" хэтчбек Golf стоит значительно дороже.

Эксперт Сергей Зиновьев подчеркивает, что Volkswagen Jetta обладает прочной подвеской и устойчивым к коррозии кузовом. Нецелесообразно рассматривать автомобили с турбированными моторами объемом 1.4, оснащенными роботизированными трансмиссиями DSG. Вместо этого, в модельном ряду имеется отличный 8-клапанный двигатель BSE объемом 1.6 литра и мощностью 102 лошадиных сил, который имеет ресурс в 500 тысяч километров. Он прост и надежен, и в нем используется распределенный впрыск топлива, отсутствуют клапан EGR и фазовращатели, а также есть компенсаторы зазоров. Вполне возможно, что потребуется провести некоторые работы по замене пластика катушек зажигания и впускного коллектора, а также, после пробега 150-200 тысяч километров, заменить колпачки и поршневые кольца из-за небольших утечек масла.

Механическая коробка передач прослужит владельцу 300 тысяч километров, а четырехступенчатый автомат AQ250 (первоначально Aisin TF-60SN) – практически столько же, однако долговечность зависит от тщательного ухода и стиля вождения владельцев. Рекомендуется менять масло каждые 80 тысяч километров даже для автомобилей с механической коробкой передач, так как это продлевает срок службы синхронизаторов.

Стоит отметить, что такие же моторы и коробки передач используются в автомобилях "пятого" поколения Volkswagen Golf, "второго" поколения Skoda Octavia и автомобилях Seat. Испанские модели также могут быть хорошим выбором, но следует готовиться к ограниченной доступности запчастей для кузовных ремонтов.

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VW Jetta 6 и его агрегаты с сомнительной репутацией | Подержанные автомобили
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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