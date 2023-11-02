Китайские производители автомобилей готовят несколько новых моделей для российского рынка.
Dongfeng представит среднеразмерный пикап DF6 и компактный бизнес-седан Aeolus Shime Max с ценами от 3 289 000 рублей и 2 990 000 рублей соответственно. Ожидается, что эти модели будут пользоваться спросом, учитывая общий дефицит седанов на рынке.
В первом квартале 2024 года ожидается появление моделей DFSK Glory 500 и DFSK ix5 под брендом Dongfeng.
Марка Jetour планирует выпустить новую модель — Jetour T2. В начале 2024 года дилеры ожидают появление кроссовера BAIC Х7 с 1,5-литровым бензиновым двигателем, хотя его цена пока неизвестна.
Haval представит рестайлинг практически всего своего модельного ряда. В числе ожидаемых моделей Porsche Panamera 2024 года, Taycan Facelift, Macan EV, и Cayenne Turbo Е-Hybrid. Mercedes-Benz также представит новые модели, включая GLS, GLE и универсал С-класса, сообщает "За рулем".
Из китайских брендов премиум-сегмента ожидаются Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М7, а также Li Auto L7 и Li Auto L9. Особое внимание привлекает Zeekr 009, который заявлен как самый быстрый минивэн в мире, способный разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.
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