Эксперт "За рулем" рассказал, как правильно накачивать зимние шины

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Многие мастера шиномонтажа используют среднее давление в шинах, называемое "двоечкой". Однако оно не всегда соответствует рекомендованному в инструкции для конкретного автомобиля, что может привести к неравномерному износу шин и увеличению расхода топлива.

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Давление в шинах может различаться даже у одного и того же автомобиля в зависимости от модификации и размеров шин. Например, для Mercedes-Benz W204 рекомендуется 2,2 бара в 17-дюймовых колесах и 2,5 бара в 16-дюймовых.

У некоторых автомобилей также может быть разное давление в передних и задних шинах. Например, у кроссовера Nissan X-Trail T31 – 2,3 бара для передних и 2,1 бара для задних колес. В период сезонной смены шин шиномонтажи работают с высокой загрузкой, что может привести к нагреву воздуха в шинах из-за непрерывной работы компрессора. Даже если давление в шинах изначально установлено правильно, оно может снизиться после остывания, поэтому рекомендуется повторно проверить давление на следующий день после посещения шиномонтажа.

Для правильной проверки давления в шинах рекомендуется измерять его до начала поездки. Если вы проедете даже несколько сотен метров, шины и воздух в них прогреются, что повысит давление.

Также следует следить за возможными утечками воздуха, особенно при частой смене колес. Многократные переобувки могут повредить шины и создать риск утечки воздуха через стык шины и диска.

Учитывайте также влияние температуры на давление в шинах. При снижении температуры на каждые 10 градусов Цельсия давление уменьшается на 0,1 бара. Рекомендуется использовать точные цифровые манометры, так как стрелочные и приборы в виде авторучек могут быть неточными и подвержены увеличению погрешности с течением времени.

Существует две системы измерения давления в шинах, поэтому необходимо быть внимательным при переводе значений между ними (фунты на квадратные дюймы и бары). Регулярно проверяйте также давление в запасном колесе, особенно перед началом зимнего сезона, чтобы гарантировать его готовность к использованию в случае прокола, что облегчит вам замену колеса в холодные дни.