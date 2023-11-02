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В ноябре в РФ появились абсолютно новые иномарки

3:48
Авто

В ноябре на российском автомобильном рынке появилось несколько новых моделей автомобилей. Согласно информации, опубликованной на портале autonews.ru, первой новинкой этого месяца стал обновленный седан Geely Emgrand, принадлежащий к сегменту "C". Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиных сил и предлагается с механической коробкой передач в базовой комплектации, а также с классической 6-ступенчатой "автоматической" трансмиссией в качестве альтернативы. Цены на Geely Emgrand варьируются от 1 999 990 до 2 479 990 рублей.

В ноябре в РФ появились абсолютно новые иномарки
Фото: openverse by User3204 is licensed under CC BY 4.0

Далее в списке новинок можно найти кроссовер Haima 8s, доступный по цене 3,2 миллиона рублей, и минивэн 7X, стоимость которого начинается от 3,6 миллиона рублей. Оба эти автомобиля также оснащены полноценными автоматическими коробками передач. Недавно на российском рынке появился кроссовер Jaecoo J7, который разделяет платформу с моделями Chery Tiggo 7 и Tiggo 8, и его цена начинается от 3 339 900 рублей. В будущем также ожидается появление модели J8, гибридных версий обеих кроссоверов и компактного кросс-купе J5.

Единственной новинкой от российской автомобильной индустрии стал лифтбек "Москвич 6". Эти машины начали появляться в продаже еще в октябре, и в ноябре были доступны все оставшиеся комплектации. "Москвич 6" по сути представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC Sehol A5 Plus. В продаже предлагаются два 1,5-литровых двигателя на выбор: один мощностью 136 лошадиных сил и работающий с вариатором, а другой с мощностью 176 лошадиных сил и 7-ступенчатым преселективным "роботом". Цены на "Москвич 6" варьируются от 2 626 000 до 2 976 000 рублей.

В ноябре российские автолюбители также могут приобрести Chery Tiggo 7 Pro, цена на который начинается от 3,99 миллиона рублей, и Tiggo 8 Pro Plug In Hybrid по цене от 5,19 миллиона рублей. Эти автомобили используют гибридную силовую установку, основанную на 1,5-литровом бензиновом двигателе и двух электромоторах, общая мощность которых составляет 235 лошадиных сил. Также стоит отметить, что Great Wall Motors начал официальные поставки в Россию переднеприводных хэтчбеков Ora 03 мощностью 171 лошадиная сила, оборудованных тяговой батареей емкостью 63,1 кВт-ч, и их стоимость начинается с 3 899 000 рублей.

К началу ноября столичные автосалоны также привезли партию Toyota Land Cruiser 300, которые по характеристикам почти не отличаются от моделей, которые ранее официально продавались в России. Эти внедорожники оснащены 3,4-литровыми дизельными или 3,5-литровыми бензиновыми двигателями V6. Версия топового уровня оценивается в более чем 25 миллионов рублей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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