"За рулем" рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного авто

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С начала 2023 года вторичный рынок подержанных автомобилей вырос на 15%. В октябре средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 1 518 000 рублей. При ограниченном бюджете, иностранные автомобили доступны в основном с большим пробегом, поэтому эксперты журнала "За рулем" рекомендуют выбирать более долговечные варианты.

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Несмотря на изменения на рынке, лидеры продаж среди моделей остаются неизменными уже несколько лет. Среди них можно назвать такие модели, как Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Camry, а также автомобили Lada. Большинство подержанных автомобилей имеют 5-7 предыдущих владельцев по ПТС и продаются по цене от 300 до 600 тысяч рублей с пробегом от 200 до 300 тысяч километров. Например, Ford Focus, несмотря на свою популярность, не всегда является самой надежной иностранной маркой.

Существуют более надежные автомобили как по сопротивлению коррозии, так и по ресурсу ключевых компонентов и агрегатов. В первую очередь, эксперты рекомендуют обратить внимание на массовые японские и некоторые корейские автомобили этого периода, а также модели Volkswagen, Skoda и Seat, исключая те, которые оснащены турбомоторами TSI и "роботами" DSG. Также стоит рассмотреть автомобили премиум-сегмента японских и немецких марок, хотя следует помнить, что автомобили Audi и Lexus возрастом в 20 лет требуют больших затрат на обслуживание и часто бывает сложно найти необходимые запчасти и расходные материалы.

При выборе подержанного автомобиля важно оценить состояние кузова и потенциальный ресурс двигателя, предпочтение следует отдавать тем, которые способны преодолеть более 350 тысяч километров. Основной принцип здесь — чем проще конструкция, тем дольше автомобиль будет служить. Не стоит доверять утверждениям о том, что автомобиль "на ходу и не требует ремонта" при пробеге более 200 тысяч километров, так как в таких случаях обычно компоненты сильно изношены. При покупке такого автомобиля рекомендуется торговаться и оставлять дополнительные средства в размере 50-100 тысяч рублей на будущий ремонт.

Дефицит доступных автомобилей на первичном рынке привел к тому, что лучшие предложения в ценовой категории "до 1 миллиона рублей" исчезают с вторичного рынка очень быстро. Найти автомобиль, за которым должным образом ухаживали все предыдущие владельцы, может быть непросто, но это всё еще возможно, даже среди автомобилей с пробегом свыше 200 тысяч километров.

Осмотр б\у автомобиля перед покупкой. На что обратить внимание?