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"За рулем" рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного авто

2:54
Авто

С начала 2023 года вторичный рынок подержанных автомобилей вырос на 15%. В октябре средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 1 518 000 рублей. При ограниченном бюджете, иностранные автомобили доступны в основном с большим пробегом, поэтому эксперты журнала "За рулем" рекомендуют выбирать более долговечные варианты.

"За рулем" рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного авто
Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на изменения на рынке, лидеры продаж среди моделей остаются неизменными уже несколько лет. Среди них можно назвать такие модели, как Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Camry, а также автомобили Lada. Большинство подержанных автомобилей имеют 5-7 предыдущих владельцев по ПТС и продаются по цене от 300 до 600 тысяч рублей с пробегом от 200 до 300 тысяч километров. Например, Ford Focus, несмотря на свою популярность, не всегда является самой надежной иностранной маркой.

Существуют более надежные автомобили как по сопротивлению коррозии, так и по ресурсу ключевых компонентов и агрегатов. В первую очередь, эксперты рекомендуют обратить внимание на массовые японские и некоторые корейские автомобили этого периода, а также модели Volkswagen, Skoda и Seat, исключая те, которые оснащены турбомоторами TSI и "роботами" DSG. Также стоит рассмотреть автомобили премиум-сегмента японских и немецких марок, хотя следует помнить, что автомобили Audi и Lexus возрастом в 20 лет требуют больших затрат на обслуживание и часто бывает сложно найти необходимые запчасти и расходные материалы.

При выборе подержанного автомобиля важно оценить состояние кузова и потенциальный ресурс двигателя, предпочтение следует отдавать тем, которые способны преодолеть более 350 тысяч километров. Основной принцип здесь — чем проще конструкция, тем дольше автомобиль будет служить. Не стоит доверять утверждениям о том, что автомобиль "на ходу и не требует ремонта" при пробеге более 200 тысяч километров, так как в таких случаях обычно компоненты сильно изношены. При покупке такого автомобиля рекомендуется торговаться и оставлять дополнительные средства в размере 50-100 тысяч рублей на будущий ремонт.

Дефицит доступных автомобилей на первичном рынке привел к тому, что лучшие предложения в ценовой категории "до 1 миллиона рублей" исчезают с вторичного рынка очень быстро. Найти автомобиль, за которым должным образом ухаживали все предыдущие владельцы, может быть непросто, но это всё еще возможно, даже среди автомобилей с пробегом свыше 200 тысяч километров.

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Осмотр б\у автомобиля перед покупкой. На что обратить внимание?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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