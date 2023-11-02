В холодное время года запуск автомобильного двигателя с использованием старого аккумулятора может стать проблемой. Это связано с возможным окислением контакта между минусовым проводом аккумулятора и кузовом машины. Это увеличивает электрическое сопротивление и в результате снижает эффективность аккумулятора.
Чтобы обеспечить более надёжный запуск двигателя, владельцы автомобилей прибегают к одному хитрому приёму. Можно уменьшить электрические потери в проводах за счёт уменьшения сопротивления отрицательного провода аккумулятора, пишет njcar. Этого можно добиться, существенно увеличив сечение провода.
Требуется приобрести дополнительный медный провод, один конец которого необходимо подключить к минусовой клемме аккумуляторной батареи, а другой — к соответствующему винту и гайке на моторе. Этот простой шаг значительно облегчает процесс запуска двигателя. Данный лайфхак также ускоряет процесс зарядки аккумулятора, поскольку генератор сталкивается с меньшим сопротивлением при "подпитывании" аккумулятора энергией.
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