РБК: АвтоВАЗ и "Соллерс" попросили помощи правительства из-за дефицита автовозов

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Автоконцерны "Соллерс" и "АвтоВАЗ", ведущие производители автомобилей в России, обратились к Министерству транспорта и Министерству промышленности и торговли с просьбой решить проблему, связанную с затруднениями в логистике при доставке автомобилей с заводов к дилерским центрам, сообщает РБК.

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Источник отмечает, что начиная с начала 2023 года существует серьезная проблема в транспортировке готовых автомобилей. Эта ситуация обусловлена дефицитом автовозов, а также сложностями ввоза техники через параллельный импорт. Также сказывается недостаток водителей для транспортировки автомобилей.

В результате такой ситуации тарифы на перевозку автомобилей значительно выросли, практически вдвое, как подтверждается представителем одной из автомобильных компаний.

Представители "АвтоВАЗа" и "Соллерса" подтверждают наличие указанных проблем.