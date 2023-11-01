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Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт

1:50
Авто

Известно, что в Россию продолжают поступать автомобили от брендов, которые уже покинули рынок. Однако с 1 августа 2023 года оформление таких машин стало намного дороже из-за увеличения утилизационного сбора. Автоэксперты также отмечают, что дилеры, опасаясь потерять клиентов, начали использовать новые схемы, главным образом, оформлять автомобили на физических лиц.

Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт
Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

Утилизационный сбор взимается с целью компенсации расходов на утилизацию автомобилей как новых, так и подержанных, введенных в эксплуатацию на территории России. Но с 1 августа 2023 года ставки утилизационного сбора для импортных автомобилей значительно возросли, что ставит дилеров перед проблемой. Для автомобилей с объемом двигателя от 2 до 3 литров стоимость сбора составит 844 тысячи рублей, для машин с мотором объемом от 3 до 3,5 литров — 970 тысяч рублей, а для автомобилей с двигателем более 3,5 литров — 1,25 миллиона рублей.

Из-за такого увеличения утилизационного сбора дилеры начали искать альтернативные пути для оформления автомобилей и избежания высоких расходов. Один из таких путей — оформление автомобиля на физических лиц, что позволяет снизить размер сбора до 3400 рублей. Однако это может повлечь за собой определенные негативные последствия для покупателей. В случае перепродажи автомобиля в течение 12 месяцев считается коммерческой деятельностью, и владельцу придется уплатить полную сумму утилизационного сбора.

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Все минусы параллельного импорта!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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