Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт

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Известно, что в Россию продолжают поступать автомобили от брендов, которые уже покинули рынок. Однако с 1 августа 2023 года оформление таких машин стало намного дороже из-за увеличения утилизационного сбора. Автоэксперты также отмечают, что дилеры, опасаясь потерять клиентов, начали использовать новые схемы, главным образом, оформлять автомобили на физических лиц.

Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

Утилизационный сбор взимается с целью компенсации расходов на утилизацию автомобилей как новых, так и подержанных, введенных в эксплуатацию на территории России. Но с 1 августа 2023 года ставки утилизационного сбора для импортных автомобилей значительно возросли, что ставит дилеров перед проблемой. Для автомобилей с объемом двигателя от 2 до 3 литров стоимость сбора составит 844 тысячи рублей, для машин с мотором объемом от 3 до 3,5 литров — 970 тысяч рублей, а для автомобилей с двигателем более 3,5 литров — 1,25 миллиона рублей.

Из-за такого увеличения утилизационного сбора дилеры начали искать альтернативные пути для оформления автомобилей и избежания высоких расходов. Один из таких путей — оформление автомобиля на физических лиц, что позволяет снизить размер сбора до 3400 рублей. Однако это может повлечь за собой определенные негативные последствия для покупателей. В случае перепродажи автомобиля в течение 12 месяцев считается коммерческой деятельностью, и владельцу придется уплатить полную сумму утилизационного сбора.

Все минусы параллельного импорта!