Подержанные автомобили с начала 2023 года подорожали на 15%

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Средняя стоимость подержанных легковых автомобилей по итогам октября 2023 года составила 1 518 000 рублей, согласно данным, полученным экспертами агентства "АВТОСТАТ" в ходе подготовки обзора "Мониторинг цен на вторичном рынке".

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Эксперты отмечают, что в январе этого года средняя цена на подержанные автомобили составляла 1 315 000 рублей.

Таким образом, с начала текущего года цены на подержанные автомобили в среднем увеличились на 203 000 рублей, что составляет 15,4%.

По сравнению с октябрем 2022 года, цены на подержанные легковые автомобили выросли на 24,4%, что составляет 298 000 рублей. Напомним, что год назад средняя цена на них составляла 1 220 000 рублей.