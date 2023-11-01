Средняя стоимость подержанных легковых автомобилей по итогам октября 2023 года составила 1 518 000 рублей, согласно данным, полученным экспертами агентства "АВТОСТАТ" в ходе подготовки обзора "Мониторинг цен на вторичном рынке".
Эксперты отмечают, что в январе этого года средняя цена на подержанные автомобили составляла 1 315 000 рублей.
Таким образом, с начала текущего года цены на подержанные автомобили в среднем увеличились на 203 000 рублей, что составляет 15,4%.
По сравнению с октябрем 2022 года, цены на подержанные легковые автомобили выросли на 24,4%, что составляет 298 000 рублей. Напомним, что год назад средняя цена на них составляла 1 220 000 рублей.
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