ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Дефлекторы на окнах автомобилей — довольно распространенное явление. Некоторые автовладельцы выбирают их, чтобы улучшить внешний вид своих машин, в то время как другие видят в них практическую пользу. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru о возможных штрафах и лишении прав в случае нарушения правил установки дефлекторов.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Конечно, дефлекторы на окнах имеют свои преимущества. Они эффективно защищают салон автомобиля от влаги и грязи при немного приоткрытом окне.

Однако есть и недостатки. Во-первых, при создании дизайна автомобиля производители не предусматривали наличие этих аксессуаров, и установка дефлекторов может существенно изменить внешний вид автомобиля. К тому же, они могут повлиять на аэродинамику, увеличив сопротивление воздушным потокам и вызвать неприятные шумы в салоне.

Еще одним недостатком установки дефлекторов является способ их установки. Некоторые из них приклеиваются к стеклу, а другие монтируются под уплотнитель двери, что может затруднить подъем и опускание окон. Это может повлиять на работу механизма стекла.

Основной недостаток установки дефлекторов заключается в том, что такая практика нарушает законодательство. При нарушении этого правила сотрудники ГИБДД имеют право выписать штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. В случае повторных нарушений водителям грозят более серьезные санкции, вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Также могут возникнуть проблемы при прохождении технического осмотра.