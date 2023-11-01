Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали о бюджетном кроссовере с полным приводом
Под Москвой 20 детей из кадетского училища-интерната доставили в больницу
Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом
В Татарстане задержали мужчину за шпионаж в пользу ВС Украины
Автоэксперт показал люксовый Москвич 1983 года, который продавали по всей Европе
Древние водные животные Гондваны вымерли из-за снижения уровня моря
Депутат Госдумы Колунов заявил, что закон о строительстве частных домов через экстроу внесли в ГД
Онколог Фурсов назвал три вида самого агрессивного рака
Оккупированная киевской властью Константиновка ждёт своего освобождения

Обычные вещи в багажнике, за которые ГИБДД наложит серьезный штраф

2:46
Авто

Многие владельцы автомобилей осознают важность того, что нельзя перевозить запрещенные предметы в своем автомобиле. Это помогает избежать конфликтов с правоохранительными органами, включая сотрудников ДПС. Однако, представитель ГИБДД подчеркивает, что даже перевозя разрешенные предметы в багажнике автомобиля, можно столкнуться с нежелательными последствиями, вплоть до лишения водительских прав.

Обычные вещи в багажнике, за которые ГИБДД наложит серьезный штраф
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Самой распространенной ошибкой автовладельцев является перевозка велосипедов на транспортных средствах с открытым крышкой багажника или закрытым номерным знаком на задней двери. Согласно статье 12.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством с закрытым номером или устройством, мешающим идентификации регистрационного знака, может привести к лишению водительских прав.

Государство уделяет особое внимание вопросам, связанным с производством и транспортировкой алкогольных напитков. Если при перевозке домашнего вина или настойки объем самодельного алкоголя превышает 10 литров, вы можете быть оштрафованы в соответствии со статьей 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму от 3000 до 5000 рублей, сообщает njcar.ru.

У охотников часто возникают проблемы с полицией при перевозке оружия. Нарушения правил перевозки оружия в автомобиле, согласно части 2 статьи 20.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, могут привести к штрафу от 500 до 1000 рублей и конфискации охотничьего оружия.

Когда ваш друг-охотник предлагает вам в подарок крупный кусок мяса, полученного при охоте на кабана или лося, не торопитесь радоваться. Если у вас нет официальных документов, подтверждающих законное происхождение этого продукта, вы можете быть оштрафованы за браконьерство в соответствии со статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях на сумму от 500 до 4000 рублей.

Также важно предостеречь тех, кто решает выкопать березку или елочку в лесу и посадить ее у себя дома. Если в салоне вашего автомобиля обнаружат такие растения, вас могут оштрафовать в соответствии со статьей 8.28 Кодекса об административных правонарушениях на сумму от 20 000 до 40 000 рублей. Этот штраф накладывается за незаконный вывоз деревьев и кустарников из леса.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

4 вещи в багажнике, за которые ГИБДД спокойно выпишет вам штраф.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Онколог Фурсов назвал три вида самого агрессивного рака
Оккупированная киевской властью Константиновка ждёт своего освобождения
Блинкен: США намерены "делегировать" управление Газой странам Ближнего Востока
Египет разместил десятки танков у пункта пропуска "Рафах" на границе с сектором Газа
Переехавшая в США внучка Ротару Соня Евдокименко посетовала на пережитые неудачи в Америке в 2023 году
Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать
Актёр Харатьян заявил, что смог избежать звёздной болезни, но стал социофобом
В Европе заявили, что США "заигрались" в сверхдержаву: пора идти на компромиссы
Морская пехота России получит дивизионы речных штурмовых спецкатеров
Онколог рассказал, что перемены во внешности могут говорить о начале рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников