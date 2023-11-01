Обычные вещи в багажнике, за которые ГИБДД наложит серьезный штраф

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Многие владельцы автомобилей осознают важность того, что нельзя перевозить запрещенные предметы в своем автомобиле. Это помогает избежать конфликтов с правоохранительными органами, включая сотрудников ДПС. Однако, представитель ГИБДД подчеркивает, что даже перевозя разрешенные предметы в багажнике автомобиля, можно столкнуться с нежелательными последствиями, вплоть до лишения водительских прав.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Самой распространенной ошибкой автовладельцев является перевозка велосипедов на транспортных средствах с открытым крышкой багажника или закрытым номерным знаком на задней двери. Согласно статье 12.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством с закрытым номером или устройством, мешающим идентификации регистрационного знака, может привести к лишению водительских прав.

Государство уделяет особое внимание вопросам, связанным с производством и транспортировкой алкогольных напитков. Если при перевозке домашнего вина или настойки объем самодельного алкоголя превышает 10 литров, вы можете быть оштрафованы в соответствии со статьей 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму от 3000 до 5000 рублей, сообщает njcar.ru.

У охотников часто возникают проблемы с полицией при перевозке оружия. Нарушения правил перевозки оружия в автомобиле, согласно части 2 статьи 20.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, могут привести к штрафу от 500 до 1000 рублей и конфискации охотничьего оружия.

Когда ваш друг-охотник предлагает вам в подарок крупный кусок мяса, полученного при охоте на кабана или лося, не торопитесь радоваться. Если у вас нет официальных документов, подтверждающих законное происхождение этого продукта, вы можете быть оштрафованы за браконьерство в соответствии со статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях на сумму от 500 до 4000 рублей.

Также важно предостеречь тех, кто решает выкопать березку или елочку в лесу и посадить ее у себя дома. Если в салоне вашего автомобиля обнаружат такие растения, вас могут оштрафовать в соответствии со статьей 8.28 Кодекса об административных правонарушениях на сумму от 20 000 до 40 000 рублей. Этот штраф накладывается за незаконный вывоз деревьев и кустарников из леса.