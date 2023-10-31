Россиянам спрогнозировали рост цен на автомобили в начале 2024 года

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По мнению одного из специалистов, на данный момент в России нет факторов, которые способствовали бы снижению цен на новые автомобили. Вместо этого, к концу текущего года и в начале следующего ожидается увеличение стоимости автомобилей на 10-30%.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

С начала 2024 года большинство автомобильных брендов в России могут увеличить цены на свои автомобили, заявил генеральный директор компании "Автодом" Андрей Ольховский в интервью газете "Известия".

"Это время представляется удобным для таких действий. По нашей информации, многие производители готовы были бы повысить цены уже вчера, но они не хотят остаться единственными с повышенными ценами. В результате они все стремятся дождаться нового года, чтобы затем уравновесить курс валюты и стоимость автомобилей", — пояснил он.

В свою очередь, независимый эксперт Алексей Тузов отметил, что за первое полугодие 2023 года цены на ряд востребованных моделей автомобилей выросли на 14 тысяч — 150 тысяч рублей. Таким образом, по данным на октябрь, средняя стоимость нового автомобиля в стране составляет 3,1 миллиона рублей.

"Основным фактором, влияющим на рост цен, являются не только текущие обменные курсы. Ценовая политика производителей сильно зависит от логистических издержек, связанных с поставкой готовых автомобилей в Россию или поставкой комплектующих для сборки автомобилей на территории России", — подчеркнул эксперт.

Алексей Тузов также добавил, что расходы автопроизводителей на утилизационный сбор выросли. Кроме того, инфляция и дефицит предложения на рынке новых автомобилей оказали влияние на рост цен.