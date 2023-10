Россиянам спрогнозировали рост цен на автомобили в начале 2024 года

Your browser does not support the audio element.

По мнению одного из специалистов, на данный момент в России нет факторов, которые способствовали бы снижению цен на новые автомобили. Вместо этого, к концу текущего года и в начале следующего ожидается увеличение стоимости автомобилей на 10-30%.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.